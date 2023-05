Pablo Mira (Gorafi): «Le métier de journaliste risque d’être impacté par l’émergence des intelligences artificielles»

Vous avez fait des études en sciences-politiques, puis avez été journaliste, avant de vous lancer dans l’aventure satirique du Gorafi…

Après avoir fait de la radio, j’ai été journaliste télé. C’était assez intéressant intellectuellement, mais à un moment je sentais qu’il me manquait le côté joyeux et marrant de la comédie. Mes années de journalisme m’ont permis de comprendre ce qu’est un angle, ce qu’est une ligne éditoriale, et comment l’info est produite. Tout cela m’a nourri.