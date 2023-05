Pablo Mira: «Les années 90 ont marqué ma culture et ma vision du monde»

On se souvient de Pierre Desproges dans les années 80, d’Antoine de Caunes dans les années 90, de Florence Foresti dans les années 2000 ou de Stéphane Guillon dans les années 2010. S’il y a aujourd’hui un humoriste qui incarne l’esprit des années 2020 dans les médias, c’est peut-être Pablo Mira. Qui est à la télévision ce que OSS 117 est au cinéma : un personnage trash, au discours sexiste et raciste… la parodie en plus.

Chroniqueur radio sur France Inter et télé sur l’émission Quotidien, où il incarne un éditorialiste réac, mélange d’absurde, de grossièreté… et d’un zeste de réflexion, l’humoriste français aux origines espagnoles est aussi l’homme qui, avec Sébastien Liébus, lança en septembre 2012 le Gorafi, sorte d’agence de presse publiant des infos stupéfiantes, passées à la moulinette de la parodie satirique.