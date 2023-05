Ryanair signe une nouvelle commande historique chez Boeing

Davantage d’avions, plus grands, plus économiques/écologiques : la compagnie low cost se donne les moyens de rester la première compagnie européenne. Une commande ferme de 150 nouveaux Boeing 737 MAX 10 et une option pour 150 autres. Facture potentielle : 40 milliards de dollars.

Après plus de 18 mois de négociations tendues (Michael O’Leary s’est montré très dur envers la capacité de Boeing à respecter ses engagements), la compagnie Ryanair a signé un bon de commande ferme pour 150 Boeing 737 MAX 10 et pris option pour 150 avions supplémentaires. Ils devraient être livrés entre 2027 et 2033, pour moitié afin de remplacer des « vieux » B737 NG (next generation). « Ces nouveaux avions économes en carburant et dotés d’une technologie plus verte offrent 21 % de sièges en plus, consomment 20 % de carburant en moins et sont 50 % plus silencieux que nos B737-NG », explique Ryanair.