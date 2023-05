Olivier Giroud - Romelu Lukaku, un chassé-croisé qui se termine en apothéose

Souvent décriés, le Français et le Belge ont su se faire une place à Milan, àl’AC pour le premier età l’Inter pour le second. Giroud aurait toutefois pu atterrir à l’Inter alors que Lukaku l’avait remplacé à Chelsea. Ce mercredi soir, ils se retrouvent en demi-finale aller de Ligue des champions.

Olivier Giroud a bien chauffé le derby d’Europe en évoquant tout le bonheur qu’il avait de jouer avec Milan alors qu’il aurait pu, pour le même prix (2,5 millions d’euros) tout aussi bien se retrouver dans le camp d’en face ce mercredi soir.

«En janvier 2020, j’aurais pu lier mon destin à l’Inter», a-t-il ainsi confirmé sur le site de l’UEFA, «Grâce à Dieu (NDLR: et ce n’est pas une expression automatique, le Français étant très croyant), j’ai rejoint le Milan.»

C’est avec ce transfert inabouti qu’a commencé une sorte de chassé-croisé avec Romelu Lukaku. À l’époque, Antonio Conte, à sa première saison à l’Inter, avait fortement songé à lui en tant que doublure de «Big Rom», pièce centrale. Finalement, l’opération avait avorté et le Français était demeuré encore un an et demi à Chelsea avec qui il remportera la Ligue des champions.