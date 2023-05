Bpost: la ministre De Sutter a-t-elle réussi son audition devant la Chambre ?

Petra de Sutter, la ministre Groen des entreprises publiques, est dans la tourmente depuis plusieurs jours. En cause, notamment, le détachement de travailleurs de bpost au sein de son cabinet. Des travailleurs toujours payés par l’entreprise postale alors qu’ils négociaient des dossiers liés à la poste. On vous a expliqué cela dans un podcast avec Jean-François Munster, il est toujours disponible. La ministre s’est défendue, ce mardi, devant les députés. On analyse son intervention avec notre éditorialiste en chef, Béatrice Delvaux.

