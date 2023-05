Tuer le veto: la Belgique en phase avec le credo européen d’Olaf Scholz

Les décisions de l’Union européenne en matière de politique étrangère et de sécurité commune sont trop souvent ralenties, voire bloquées par la sacro-sainte règle de l’unanimité. Un club des « amis du vote à la majorité qualifiée », emmené par Berlin, vient d’être porté sur les fonts baptismaux. La Belgique a pris sa carte de membre avec enthousiasme.

Bellicisme à Moscou. Projet de paix en Europe. Olaf Scholz n’a pas manqué de souligner ce contraste saisissant, mardi à Strasbourg. Le chancelier allemand s’exprimait devant les eurodéputés le jour où l’on célèbre la Déclaration Schuman de 1950, qui allait jeter les bases de la construction européenne. Et rendre la guerre « impensable ». Mais le dirigeant de la première économie de l’UE a également (re)dit qu’une Europe « géopolitique » élargie à nos voisins de l’Est et aux Balkans occidentaux nécessite – préalablement – des réformes des institutions et de ses modes de décision.