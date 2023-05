«Mad god»: le film fou d’un maître des effets visuels

Tout commence par un extrait du Lévitique, un des cinq livres de la Torah. Sur fond de chœurs d’opéra et de trompettes de Jericho défilent quelques lignes du Chapitre 26, à propos des châtiments que Dieu réserve à ses ouailles en cas de non-respect des observances religieuses et sociales. Le film débute à bord d’une sorte de capsule dont l’occupant, l’Assassin, ressemble vaguement à un Tommy de 14/18 équipé contre les attaques au gaz, d’une valise et d’une carte qui s’émiette en permanence. La descente paraît infinie, vers les entrailles d’une Terre post-apocalyptique peuplée de créatures de cauchemar. A moins qu’on ne soit dans un gigantesque organisme ? Où des humanoïdes se vident de leurs fluides corporels sous l’effet d’intenses décharges électriques, lesquels fluides donnent naissance à des sortes de zombies qui finissent brûlés, percutés ou écrasés sur le gigantesque chantier où ils sont envoyés s’activer à quelque mystérieuse besogne…