Giro: Remco Evenepoel réagit à la perte du maillot rose

Remco Evenepoel a perdu son maillot rose à l’issue de la quatrième étape du Tour d’Italie, courue sur 175 kilomètres entre Venosa et Lago Laceno mardi. Le leader de l’équipe Soudal-Quick Step n’en était pas pour autant décontenancé, après avoir déclaré à plusieurs reprises qu’il ne le défendrait pas avec acharnement avant l’étape. « Le maillot arc-en ciel, cela me va très bien », a-t-il plaisanté dans un communiqué publié par son équipe.

Après avoir porté le maillot de leader pendant trois jours, Remco Evenepoel l’a désormais cédé au Norvégien Andreas Leknessund (DSM), deuxième de l’étape du jour au bout d’une longue échappée. « Mais je n’ai que trente secondes de retard au classement, donc tout va bien », a relativisé le champion du monde, arrivé deux minutes après Leknessund sur la ligne et désormais deuxième du classement général.

« Aujourd’hui, c’était une étape difficile, chaotique avec une vitesse moyenne élevée, en particulier dans la première partie. Mais l’équipe a fait du bon travail », a poursuivi Evenepoel, qui maintient l’écart sur ses concurrents à la victoire finale. « J’avais des bonnes sensations et j’en suis content. Je ne suis pas triste de ne plus avoir le maillot rose. Mercredi, je porterai le maillot arc-en-ciel, et cela me va très bien », a-t-il conclu.