RDC: les secours tardent à s’organiser après les inondations qui ont frappé les rives du lac Kivu

Sans cesse, nous retrouvons des corps et si nous les glissons dans des sacs de plastique, c’est parce que nous n’avons rien d’autre. Nous les déposons ensuite dans des fosses communes creusées le long des rives du lac Kivu… » Voici huit jours, des pluies diluviennes ont frappé le territoire de Kalehe, entre les villes de Goma et de Bukavu, et Guy Murhula, le responsable de Caritas, nous donne la mesure du désastre : « Les premières estimations font état de 400 morts et de 5.525 disparus mais je crains que les victimes soient bien plus nombreuses… En effet, le jeudi était jour de marché, les gens avaient afflué de partout et ont été emportés par les flots. » Depuis Kinshasa, une journée de deuil national a été décrétée, mais les secours tardent à s’organiser.