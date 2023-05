Folklore estudiantin plus safe: quand les délégués étudiants rendent leur tablier

C’est la désillusion pour les étudiantes de l’ULB en charge de promouvoir l’égalité et l’inclusion dans leur cercle respectif. En cause : des budgets insuffisants et un manque de formation des personnes pourtant chargées de rendre la fête plus sûre.

Les cercles et le folklore amènent de la vie sur les campus et font partie de l’identité de notre université. Cela ne devrait pas être un combat de se sentir soutenu.x.e.s dans la mise en place d’un folklore plus accueillant, bienveillant, inclusif et sûr, valeurs d’ailleurs prônées par notre alma mater. » Et pourtant… Dans une lettre de démission, largement partagée sur les réseaux sociaux, une dizaine de déléguées Egalité et Inclusivité de l’Université libre de Bruxelles (ULB) ont annoncé, en avril dernier, qu’elles quittaient leur poste au sein de leurs cercles respectifs.