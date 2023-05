Pop stars et dépression: une longue histoire

Stromae n’est pas la seule pop star à être contrainte d’arrêter la scène pour raisons de santé mentale. Le train effréné des concerts en a laissé plus d’un.e sur le carreau. Et l’histoire de la pop regorge de personnalités qui ont souffert de dépression. Les plus chanceux ont su s’arrêter à temps et se terrer dans l’ombre des studios, devenant presque anonymes, pour continuer à créer. D’autres ont eu moins de chance.

Dans les années 60, Brian Wilson des Beach Boys souffre de dépression nerveuse, ce qui le pousse à arrêter la scène. Il se concentrera sur le travail en studio, d’où sortiront des disques de génie comme Pet Sounds. Mais, à l’instar de Stromae, Wilson est un perfectionniste, un véritable control freak. Le fait de tout vouloir contrôler – ajouté à bien d’autres ennuis – le fera perdre pied et ce n’est que deux décennies plus tard qu’il reprendra sa carrière musicale.