Une Europe élargie et réformée: que retenir du discours du chancelier allemand Olaf Scholz ?

Le chancelier allemand Olaf Scholz a présenté sa vision pour l’avenir de l’Union européenne mardi aux députés européens, à l’occasion de la journée de l’Europe. Il a appelé l’Europe à tenir ses promesses en continuant à s’élargir. Il défend une Europe qui pourrait accueillir jusqu’à 36 membres.

Et pour que le véto des Etats membres ne paralyse pas l’Union, le chancelier allemand défend des décisions adoptées à la majorité, plus à l’unanimité, en tout cas pour des domaines cruciaux comme la fiscalité et la politique étrangère commune.

Véronique Lamquin est notre envoyée spéciale à Strasbourg. Elle était sur les bancs du Parlement européen pour l’occasion et nous explique tout ça.