Polices: une opération d’envergure pour tenter de rendre leur identité à 22 femmes tuées

Il était aux alentours de 20h30, le 29 août 2019, lorsqu’une dame avait décidé d’emprunter un raccourci dans le parc de Cointe, sur les hauteurs de Liège. Le lieu était fort peu fréquenté, et la promeneuse y avait découvert un corps de femme partiellement calciné, en état de décomposition avancée. D’origine africaine, celle-ci avait entre 35 et 45 ans, et portait un gilet aux boutons particuliers, frappés du logo HCC. Son décès remontait à deux à quatre mois, et si son corps a été incendié sur place, on ne sait pas si c’est là qu’elle a été tuée. On ne sait pas même qui elle était : sous l’onglet du site « personnes non identifiées » de la police fédérale, on a pu ébaucher son portrait à partir de sa dépouille. Jusque-là, sans résultat.