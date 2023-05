«Proximus a fait sa mue, bpost pas»: Petra De Sutter se défend à la Chambre

Petra de Sutter, la ministre Groen des entreprises publiques, est dans la tourmente depuis plusieurs jours. En cause, notamment, le détachement de travailleurs de bpost au sein de son cabinet. Des travailleurs toujours payés par l’entreprise postale alors qu’ils négociaient des dossiers liés à… la poste. On vous a expliqué cela dans un podcast avec Jean-François Munster, il est toujours disponible. La ministre s’est défendue, ce mardi, devant les députés. On analyse son intervention avec notre éditorialiste en chef, Béatrice Delvaux.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a présenté sa vision pour l’avenir de l’Union européenne mardi aux députés européens, à l’occasion de la journée de l’Europe. Il a appelé l’Europe à tenir ses promesses en continuant de s’élargir. Il défend une Europe qui pourrait accueillir jusqu’à 36 membres. Et pour que le véto des Etats membres ne paralyse pas l’Union, le chancelier allemand défend des décisions adoptées à la majorité, plus à l’unanimité, en tout cas pour des domaines cruciaux comme la fiscalité et la politique étrangère commune. Véronique Lamquin est notre envoyée spéciale à Strasbourg. Elle était sur les bancs du Parlement européen pour l’occasion et nous explique tout ça.

Le Bouche-À-Oreille, c’est un avis, une inspiration, une recommandation et c’est livré par un membre de la rédaction. Avec le livre Tendres Ténèbres, on vous propose une histoire d’un romantisme fou. L’autrice, Hoai Huong Nguyen, une écrivaine d’origine vietnamienne, livre un roman qui résonne comme un classique de la littérature romantique. Notre collègue Jean-Claude Vantroyen, du service culture, a été subjugué par la richesse de l’écriture, par la maîtrise de la langue et la sensualité des émotions.