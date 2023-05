Ultime devoir en mode mineur ce mardi pour le Sporting de Charleroi

Après deux grosses semaines d’entraînement sans réel but, le Sporting de Charleroi a affronté le RFC Liège ce mardi en amical, à huis clos au Mambourg. Dominateur, mais pas assez concret devant comme derrière, le matricule 22 s’est incliné 2-3 dans un duel qui ne restera pas dans les annales du foot belge alors qu’il s’est déroulé sur un faux rythme. « Cela fait du bien de jouer contre un adversaire », pointait Isaac Mbenza, content d’avoir pu trouver un semblant de motivation pour l’occasion. Et d’ajouter : « Les entraînements, c’est bien, on le fait parce qu’on est pro et qu’on se doit de faire notre travail, mais retrouver le terrain face à une autre équipe, ça fait plaisir. C’est une petite motivation. »