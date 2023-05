Mercato du Standard: voici les dossiers chauds du club liégeois

Après une journée de congé, les joueurs du Standard ont repris mardi le chemin de l’entraînement pour participer à une séance de travail programmée sur le coup de 11 heures, comme cela sera le cas jusqu’à vendredi inclus, à la veille de la visite d’une équipe de Westerlo face à laquelle les troupes de Ronny Deila avaient disputé, le 4 mars dernier, leur match le plus abouti depuis le début de saison. Si l’Europe s’est singulièrement éloignée pour le Standard depuis la défaite concédée face à La Gantoise, on entend se persuader, en bord de Meuse, que le coup reste jouable et que l’affaire n’est pas encore pliée, mais ce vent d’optimisme devra s’accompagner, sur le terrain, d’un bilan de 6 points sur 6 face aux Campinois.