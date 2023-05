Etats-Unis: Donald Trump condamné pour «attouchements sexuels» à New York

Le trésor de guerre amassé par Donald Trump en vue de l’élection présidentielle 2024 devrait être rapidement entamé. De cinq millions de dollars exactement, soit la somme que l’ancien chef de l’Etat américain devra verser à une de ses « victimes », la journaliste E. Jean Carroll. Cette célèbre chroniqueuse du magazine Elle avait porté plainte pour agression sexuelle et diffamation envers le promoteur immobilier. Le procès, engagé au civil devant le tribunal de Manhattan, n’impliquait que des pénalités financières, et non une quelconque peine de prison. Donald Trump a toutefois été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés par la plaignante.