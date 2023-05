Bpost: on ne fera plus comme ça. Chiche!

Petra De Sutter a mené une charge très lourde et très précise qui pourrait se résumer en : « On ne peut plus faire comme avant. »

Jusqu’à ce mardi la grande faiblesse de la défense de la vice-Première ministre et ministre des entreprises publiques, Petra De Sutter, résidait dans « la » phrase servie pour justifier la présence dans son cabinet de deux employés payés par bpost : « On a toujours fait comme cela. » Cette réplique, assassine en soi, l’est doublement pour une membre proéminente de Groen qui a érigé avec Ecolo, le « faire de la politique autrement » en marque de fabrique et argument électoral. Ce mardi, à l’inverse, devant la Commission de la Chambre, la grande force de la défense de Petra De Sutter, a résidé dans la charge très lourde et très précise servie en réponse à tous les maux qui accablent chaque jour l’entreprise publique autonome, et qui pourrait se résumer en : « On ne peut plus faire comme avant. »