«Nous sommes plutôt bons pour gagner les finales»: Courtois lance déjà le match retour du Real à Manchester City

Le Real Madrid et Manchester City se sont quittés sur un partage 1-1 en demi-finale aller de la Ligue des champions mardi. De quoi présager un retour explosif à l’Etihad Stadium pour décrocher une place en finale. Un joueur est en tout cas déjà prêt pour ce match : Thibaut Courtois.

« La semaine prochaine tout est encore possible », a lancé le gardien du Real à l’issue de la rencontre. « Il faut considérer ce match comme une finale, et nous sommes plutôt bons pour gagner les finales. Nous devons appréhender ce match de cette manière, même si c’est à City. »

Concernant le match en lui-même à Bernabeu, le Diable rouge confie avoir pris du plaisir sur le terrain. « C’était un match amusant, plein de pression et d’adrénaline, et ce dans une atmosphère formidable. C’est pour ces matches que nous sommes devenus footballeurs. Nous avons fait un bon match. Nous avons pris l’avantage 1-0 et nous voulions gagner, mais bien sûr, ils ont aussi des qualités. Surtout en ce qui concerne les tirs de loin. Un partage n’est pas mal du tout. »