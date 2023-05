Immobilier neuf: des projets toujours nombreux, mais lents à commercialiser

En se promenant dans Namur, il ne faut pas longtemps pour tomber sur un projet immobilier neuf ou en construction. Dans le centre, impossible par exemple de passer à côté de Novia, nouveau quartier mixte (logements, bureaux, marché couvert…) qui se développe sur l’ancien site des Casernes, ou encore d’AXS Namur (surnommé La Courgette), un ensemble d’immeubles avec des bureaux, un hôtel et plus de 200 résidences pour étudiants, implanté entre les rails du chemin de fer et le boulevard Mélot. Des centaines de logements poussent ou sont prévus dans le reste de la ville, au sein d’immeubles et quartiers comme les Jardins de Belgrade (76 appartements), l’Emaillerie (334 logements dans 9 bâtiments), la Résidence Terrasses de Namur (46 appartements), Equinox et Artemis (59 et 39 appartements) à Jambes…