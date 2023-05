Immobilier à Namur: les ventes ralentissent, les locations progressent

Malgré des prix immobiliers plus abordables que d’autres villes, le marché namurois souffre de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt. Les prix se tassent, sauf dans la location, qui connaît une forte augmentation de la demande.

Avec sa position centrale et proche des grands axes routiers, ses nombreux équipements, son cadre de vie agréable et sécuritaire, Namur est une ville pleine d’atouts, et pourtant, encore relativement abordable d’un point de vue immobilier. Les prix moyens de ses maisons et appartements atteignent actuellement 292.874 euros et 199.167 euros, selon le baromètre de l’immobilier des notaires, soit des tarifs assez proches des moyennes wallonnes, mais inférieurs à celles belges.