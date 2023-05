Sergio Busquets va quitter leFC Barceloneaprès y avoir passé 15 saisons (vidéo)

Encore 5 matches avant de tourner la page. Sergio Busquets a annoncé ce mercredi que cette saison 2022-2023 est sa dernière au FC Barcelone. Le milieu défensif a rejoint le centre de formation du Barça en 2005 et a depuis disputé plus de 700 matches avec l’équipe première.

« Ce fut un voyage inoubliable », confie Busquets. « Depuis que je suis enfant, J’ai toujours rêvé de jouer avec ce maillot et dans ce stade. La réalité a dépassé tous mes rêves. Je ne vous aurai pas cru si vous m’aviez dit quand je suis arrivé en tant que jeune joueur que j’allais passer 15 saisons dans le meilleur club du monde, le club de ma vie, dont je suis et je saurai toujours un fan, un membre, un joueur et un capitaine. C’était un honneur, un rêve, une source de fierté de défendre et représenter ce badge pendant tant d’années. Mais toutes les choses ont un début et une fin. »

Véritable légende du Barça, Busquets compte à son palmarès 8 titres de champions d’Espagne, 7 Coupes d’Espagne et Supercoupes d’Espagne, ainsi que 3 Ligue des champions, sans oublier 3 coupe du monde des clubs et autant de Supercoupe d’europe. L’Espagnol devrait d’ailleurs encore rajouter une 9e Liga à son tableau, le Barça étant tout proche de s’adjuger le championnat ce dimanche lors du derby face à l’Espanyol Barcelone.