Nafi Thiam disputera un heptathlon… en forme de pentathlon

Un jour après avoir annoncé sa participation au concours de hauteur du meeting Diamond League de Lausanne, le 29 juin, le management de Nafi Thiam a indiqué que la double championne olympique de l’heptathlon ouvrira sa saison estivale au meeting de Ratingen, en Allemagne, réservé aux épreuves combinées, les 17 et 18 juin.

Elle s’y produira de manière originale puisque, sur les sept épreuves de l’heptathlon, elle n’en disputera que cinq, à savoir le 100 m haies, le poids et le 200 m le premier jour, la longueur et le javelot le deuxième, laissant du coup tomber la hauteur et le 800 m. Un pentathlon en plein air en quelque sorte !