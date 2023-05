Andreas Leknessund a profité de son premier jour en rose sur le Giro: «Je m’en souviendrai longtemps»

Le Norvégien a notamment été distancé lors d’une chute survenue à 7 km de l’arrivée. Il a finalement pu rejoindre le groupe de tête grâce au travail des équipiers du Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), également coincé par la chute.

« Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé », a expliqué Leknessund en conférence de presse. « J’ai vu des coureurs au sol et j’espère que tout le monde va bien. J’ai juste pensé à repartir le plus vite possible. Je suis resté calme. Heureusement, des coureurs du classement général avaient aussi été impliqués et j’ai pu revenir rapidement. »