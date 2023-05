Quels sont les enjeux des élections en Turquie?

Ce dimanche, les Turcs sont appelés aux urnes pour une double élection, présidentielle et législative. 61 millions d’électeurs devront choisir entre la continuité incarnée par le président sortant, Recep Tayyip Erdogan et un changement de régime avec l’alliance d’opposition. Quels sont les enjeux principaux de ces scrutins ? La gestion de l’après séismes de février dernier aura-t-elle des conséquences ? On fait le tour avec Anne Andlauer, notre correspondante en Turquie.

Le registre UBO,pour Ultimate Business Owner ou en français, le Registre des bénéficiaires effectifs liste les personnes physiques qui contrôlent une société

Cette réglementation européenne créée en 2017 et mise en place en 2020 vise à faciliter la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme. Mais en novembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne fait marche arrière. L’accès public et inconditionnel au registre UBO est suspendu par un arrêté. Il serait contraire au respect de la vie privée et de la protection des données personnelles... Les pays membres ne sont donc plus obligés de laisser un accès libre à ce registre. Et en Belgique, il est devenu difficilement consultable. Explications et décryptage avec Alain Jennotte, journaliste au service Enquêtes.