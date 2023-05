L’ancien défenseur du Standard Oguchi Onyewu nommé vice-président sportif de la fédération américaine

Ce poste nouvellement créé verra l’ancien international, 40 ans, rendre compte à Matt Croker, nommé directeur sportif le 2 août dernier et s’occupera notamment du dossier du sélectionneur national de l’équipe messieurs. Onyewu aura aussi en charge les équipes nationales masculines et féminines à tous les niveaux et assurera les relations entre la fédération, les clubs et les ligues.

Oguchi Onyewu a été 69 fois international (six buts) entre 2004 et 2014 disputant notamment les Coupes du monde 2006 et 2010. Il a été élu joueur américain de l’année en 2006, évoluant au Standard entre 2004 et 2009 après un passage à La Louvière. Plus récemment, il a aussi été secrétaire-général du club de Virton qu’il a quitté en octobre dernier.