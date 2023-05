Le médecin de l’équipe Soudal Quick-Step: «Demain sera un jour difficile pour Remco»

« Beaucoup de douleur mais ça va », a déclaré le champion du monde après l’arrivée. Un peu plus tard dans la soirée, le jeune Belge a passé de plus amples examens, qui n’ont révélé aucune fracture. Le médecin de son équipe, Toon Cruyt, a donné de ses nouvelles ce mercredi soir. « Après la première chute, ça allait pour Remco. Mais la seconde a laissé des traces… Il a ressenti beaucoup de douleur après ce crash, particulièrement sur son côté droit, où il a un hématome et des contractions musculaires. On ne peut toutefois pas encore se prononcer pour la suite, il faudra attendre de voir comment il se sent demain. On espère que, avec un bon massage et une bonne nuit de sommeil, il se sentira un peu mieux. Il faudra attendre plusieurs jours pour que cet hématome se résorbe, mais on espère que ses contractions musculaires partiront vite. Quoi qu’il en soit, demain sera une journée difficile pour Remco… »