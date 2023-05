Mondiaux de judo: Matthias Casse a un peu plus d’un an pour résoudre le problème Grigalashvili

A quoi a-t-il pensé en montant sur la deuxième marche du podium, le regard un peu perdu ? Matthias Casse n’a pas résolu, ce mercredi, le problème que lui pose depuis plus d’un an maintenant le Géorgien Tato Grigalashvili, l’incontestable nº 1 de la catégorie des moins de 81 kg, et il va sérieusement devoir se creuser les méninges pour trouver la solution à ce casse-tête d’ici 14 mois et les Jeux de Paris. Dans une finale à sens unique, bien loin de celle de l’an dernier, tant son adversaire était au-dessus du lot, l’Anversois, nº 2, a bien tenté de limiter les dégâts mais a fini par logiquement s’incliner waza ari après un mouvement d’épaule placé par le Géorgien à 50 secondes de la fin, un avantage qu’il a aisément conservé jusqu’au bout.