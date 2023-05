Comment le Calcio a réussi à faire un retour en force sur la scène européenne

Pour la première fois de son histoire, l’Italie compte cinq demi-finalistes en Coupes d’Europe (AC et Inter Milan en Ligue des champions, Juventus et AS Roma en Europa League, Fiorentina en Conference League) la même saison.

1 De Mourinho à Mourinho : l’Italie a retrouvé l’allégresse d’une victoire en Europe

Avec cinq équipes sur les douze finalistes des trois Coupes d’Europe (du jamais-vu, le record était fixé à quatre et fut répété à six reprises), l’Italie est occupée à réussir un parcours inattendu sur la scène continentale. Mieux : la Serie A est certaine d’être représentée en finale de Ligue des champions pour la première fois depuis 2017 (Juventus) tandis qu’une confrontation italienne en finale de l’Europa League (potentiellement entre la Juventus et l’AS Roma, qui reçoivent Séville et Leverkusen respectivement) est envisageable, et que la Fiorentina (contre Bâle) est la plus accréditée parmi le dernier carré de Conference League (l’AZ Alkmaar et West Ham complètent l’affiche) pour lever ce trophée.

Sur cette seule édition en cours, l’Italie aligne presque autant de demi-finalistes (2) qu’au cumul des dix années précédentes (3, la Juventus 2x en ‘15 et en ‘17, la Roma en ‘18). Dans la compétition reine, les ambitions transalpines ont été en tout et pour tout dans ce laps de temps liées à la seule Juventus, double finaliste en 2015 et 2017, mais qui a fini par imploser au fil du temps à cause de choix hasardeux et de tours de passe-passe comptables qui vont l’éjecter pendant quelques années de l’Europe… Toujours est-il que le dernier succès d’un club italien en C1 remonte à 2010, l’année du « triplete » de l’Inter mourinienne.