Thomas De Gendt: «Individuellement, Remco reste le plus fort du Giro»

S’il est homme de devoir, qui jamais ne renâcle devant les tâches parfois ingrates qu’impose une approche collective du cyclisme, il est avant tout, et surtout, un homme libre. Qui ne goûte rien plus que les longues et improbables chevauchées, solitaires s’il peut choisir, qui assouvissent sa soif d’aventure. Thomas De Gendt est atypique et inclassable. Insondable et increvable.

Il est ainsi fait qu’il a besoin de sueur et labeur pour se sentir exister, alors pourtant qu’il présente un des palmarès les plus lumineux et enviables du peloton belge (17 victoires, rien que dans des courses qui comptent, des étapes des trois grands tours notamment). Dans son style caractéristique, dans une gestion savante des efforts à fournir au bon moment pour maîtriser le temps.