Faut-il interdire aux casseurs de manifester ?

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) a présenté en commission, ce mercredi, son projet de loi « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III », contenant une série de dispositions dont une vise à insérer dans le code pénal un nouveau type d’interdiction. Ainsi, une personne pourrait se voir interdire, pour une durée limitée dans le temps, de participer à un rassemblement revendicatif si elle a commis certaines infractions, violentes ou de vandalisme, dans le cadre d’une précédente manifestation.