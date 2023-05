Révolution en Premier League: un candidat prend l’avantage dans le futur rachat de Manchester United

Selon The Sun, la famille Glazer, propriétaire de Manchester United, priviligierait l'offre de Sir Jim Ratcliffe, pour le rachat partiel du club. Le patron d'Ineos aurait la préférence des décideurs par rapport au cheikh qatari Jassim bin Hamad al-Thani.

Les Glazers - dont les frères et soeurs ne sont pas sur la même longueur d'onde - seraient plus enclins à vendre le contrôle majoritaire à Ratcliffe - déjà propriétaire de l'OGC Nice - plutôt que de céder son intégralité à Jassim bin Hamad al-Thani. Ce dernier avait formulé cinq milliards de livres (environ 5,7 milliards d'euros) pour prendre le contrôle total du club quand Ratcliffe et Ineos ont proposé de prendre le contrôle de 50% des Red Devils dans une offre qui valorisait l'entité de manière plus proche des 6 milliards de livres sterlings (6,9 milliards d'euros) attendus par les Glazer. Cela permettrait ainsi à Joel et Avram Glazer de rester impliqués dans le club, ce que les supporters n'espéraient pas vraiment.