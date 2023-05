Drazen Brncic, le technicien derrière les titres du RWDM en 2017 et 2018 revient sur son passage molenbeekois: «La passion était différente à Molenbeek!»

À quelques jours du match le plus important de la saison – de l’histoire – du RWDM version Thierry Dailly, nous avons échangé avec l’entraîneur qui était à la tête de l’équipe lors du début de l’ascension de cette dernière. « Cela reste quelque chose d’inoubliable », confie Drazen Brncic. « Je souhaite à tout le monde de vivre des moments aussi fort émotionnellement. Je n’ai pas hésité longtemps au moment de répondre à la proposition de Thierry Dailly de reprendre les rênes de l’équipe. Je ne me voyais pas coacher au cinquième échelon du football en Belgique car juste avant j’étais à Seraing, mais je sentais bien qu’il y avait un potentiel incroyable. Je sentais que la flamme du feu sacrée était déjà présente et ne demandait qu’à se développer. De plus avoir l’opportunité d’entraîner dans un club mythique comme le RWDM ne se refuse pas ! Lorsque je suis arrivé à Molenbeek, je m’en souviens très bien, c’était un jeudi. L’équipe occupait la seconde ou la troisième place du classement et nous avions un match important qui nous attendait aux Francs Borains.