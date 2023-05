Les 2 chutes d’Evenepoel auront-elles un impact sur ses performances? La réponse du médecin de l’équipe nationale

Remco Evenepoel n’a pas eu de chance ce mercredi lors de la 5e étape du Giro. Le Belge est tombé deux fois : si la première chute semblait avoir été bien encaissée par le champion du monde, la seconde, intervenue à 2,4 kilomètres de l’arrivée, a fait plus de dégâts.

Le favori du Tour d’Italie pourrait souffrir dans les prochains jours selon différents experts. Nos confrères du Laatste Nieuws ont interrogé Kris Van der Mieren, médecin de l’équipe nationale, sur le sujet : « Des chutes comme celles-ci ont toujours plus de conséquences pour un candidat à la victoire finale d’un grand tour, plus que sur un équipier ou un chasseur de classiques », explique-t-il d’abord. « Sur le plan physique, il n’y a pas que la peau qui est endommagée. Les muscles ont subi les chocs et il ne faut pas le sous-estimer. Il est notamment tombé sur ses muscles fessiers, qui sont importants pour le transfert de puissance entre le dos et les jambes. Les fibres musculaires peuvent mettre jusqu’à une semaine à récupérer complètement ».

Les conséquences seront également mentales et hormonales d’après le médecin : « Les hormones de stress ou le cortisol sont libérés, ce qui peut notamment affecter le sommeil et donc la récupération. Mais Remco est vraiment costaud, aussi bien physiquement que mentalement. Il était sans doute prêt pour ce scénario… »