Giro: Mads Pedersen enlève la 6e étape au sprint, Remco Evenepoel reste deuxième au classement général (vidéo)

L’Italien et l’Australien avaient faussé compagnie à leurs trois compagnons d’échappée, le Britannique Charlie Quaterman (Corratec-Selle Italia), le Français Alexandre Delettre (Cofidis) et l’Italien Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), à 55 km de l’arrivée. Les cinq coureurs étaient sortis du peloton après une vingtaine de bornes.

Le peloton est arrivé groupé, après que les deux derniers fuyards, Alessandro De Marchi (Jayco AlUla) et Simon Clarke (Israel - Premier Tech), ont été repris à 300 m de la ligne d’arrivée.

Le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a remporté jeudi la 6e étape du Tour d’Italie, qui a mené le peloton le long de la Côte amalfitaine sur 162 km autour de Naples. Il a devancé au sprint dans l’ordre l’Italien Jonathan Milan (Bahrain Victorious) et l’Allemand Pascal Ackerman (UAE Team Emirates).

L’entente entre De Marchi et Clarke n’était pas optimale dans les trois derniers kilomètres et le duo a vu le peloton revenir à 400m de la ligne sur la via Francesco Caracciolo, théâtre de cette arrivée napolitaine.

Le Norvégien Andreas Leknessund (DSM) a conservé le maillot rose, lui qui devance Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) de 28 secondes au général.