Aron Donnum avant Standard-Westerlo: «Il n’y a pas de raison que je quitte le club cet été»

Quatre matches, c’est ce qu’il reste à jouer pour le Standard et les sept autres équipes belges encore en compétition. La saison fut longue et elle pèse, forcément, dans les jambes, un peu plus avant la réception de Westerlo ce samedi soir (20h45). « Je dirais que c’est surtout mentalement que cela devient difficile », nuance Aron Donnum, 37 matches cette saison avec les Rouches. « Westerlo ? Ils ont été très bons cette saison, mais peut-être qu’ils sont aussi fatigués, comme beaucoup d’équipes. Personnellement, je pense que tout le groupe dispose d’encore beaucoup d’énergie pour gagner ces quatre derniers matches. Il n’y a pas d’autre choix que d’y croire et de gagner ces deux confrontations contre Westerlo. »

L’avenir de Ronny Deila, l’Europe, l’arrivée ou non de nouveaux joueurs de talent, tout ça ne semble étonnamment pas perturber Aron Donnum concernant son futur au Standard, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2014. Alors que de gros points d’interrogations subsistent autour d’Alzate, Zinckernagel, Laifis ou Cimirot, le Norvégien rassure les supporters : « Il n’y a pas de raison que je quitte le club. » Concernant le coach, « je pense que tout le travail fait par la direction va aussi dans ce sens, si le coach part, alors je suis certain que quelqu’un arrivera pour reprendre le projet en cours, avec la même philosophie. L’Europe ? Personnellement, j’essaye de ne pas y penser, je veux rester concentrer sur les quatre matches à venir. »