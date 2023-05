Remco Evenepoel rassure au lendemain de ses chutes: «J’ai eu quelque chose de similaire à la Vuelta, donc je peux survivre à ça»

« C’était un peu frustrant. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour atteindre le point des 3 kilomètres en toute sécurité. Puis j’ai relâché et les gars d’Arkéa m’ont demandé de faire de la place. J’ai regardé à gauche parce que je les ai entendus appeler et je me suis donc un peu décalé sur la droite. Kirsch et Pedersen m’ont tapé dessus à ce moment-là », ajoute-t-il. « À cette vitesse, la roue était passée et j’étais au sol. C’est la course. J’ai eu de la chance de ne rien me casser. La chute avec le chien était en fait plus irritante. Alors, tenez-les en laisse. On peut faire quelque chose à ce sujet. »