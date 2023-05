Samuel Bastien de retour en Belgique après le titre remporté par Burnley : «La Premier League, un rêve»

Samuel Bastien, tout frais lauréat du Championship avec Burnley sous les ordres de Vincent Kompany, est de retour en Belgique depuis quelques jours, plus précisément dans sa région natale namuroise. Ce jeudi, l’ancien Standarman a visité la prison de Namur et rencontré une quarantaine de détenus avec qui il a échangé et s’est prêté à une séance de dédicaces et photos. Une expérience forte pour le joueur : « « Je voulais voir à quoi ça ressemblait, de mes propres yeux. Ça me fait plaisir de donner du temps à ces détenus. J’ai été marqué par la taille des cellules, quand on se rend compte qu’ils sont parfois trois dans un si petit espace. »