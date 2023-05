Bais remporte la 7e étape du Giro, Evenepoel arrache la quatrième place au sprint

Le coureur italien de l’équipe EOLO-Kometa a triomphé dans un sprint à trois au sommet du Gran Sasso d’Italia, devant le Tchèque Karel Vacek (Team Corratec-Selle Italia) et un autre Italien, Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty), après une échappée de plus de 200 kilomètres. Le classement général est inchangé.

Le Norvégien Andreas Leknessund (DSM) conserve le maillot rose conquis mardi, devant Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) et le Français Aurélien Paret-Peintre (AG2R-Citroën).

Après deux étapes conclues par un sprint, une journée avec cinquante kilomètres de montée en guise de clôture attendait les favoris. Quatre coureurs sont partis à l’avant : les Italiens Simone Petilli et Davide Bais, le Tchèque Karel Vacek et l’Erythréen Henok Mulubhran (Green Project-Bardiani CSF Faizanè).

Les échappés, réduits à un trio après le retour de Mulubrhan dans le peloton, ont creusé un écart grimpant jusqu’à plus de douze minutes en cours d’étape. Les favoris n’ont pas fait d’efforts particuliers pour les rattraper et Petilli, Bais et Vacek se sont élancés sur les pentes enneigées du Gran Sasso d’Italia, à plus de 2.000 mètres d’altitude, pour se disputer la victoire d’étape.