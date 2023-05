Une échappée de 4 coureurs creuse l’écart sur le peloton, explication attendue entre les favoris: suivez la 7e étape du Giro en direct

Remco Evenepoel et les autres favoris du Giro s’apprêtent à en découdre ce vendredi, à l’occasion de la 7e étape, avec une première étape de haute montagne entre Capua et Gran Sasso. Au programme, 218 kilomètres de course et une interminable dernière ascension de près de 45 kilomètres vers Campo Imperatore, avec une arrivée au sommet qui promet une première vraie explication entre les favoris.

Deux jours après ses chutes, Remco Evenepoel va tenter de se rassurer, lui ainsi que ses fans, et pourquoi pas d’aller rechercher le maillot rose, qu’il avait abandonné à Andreas Leknessund au terme de la 4e étape.