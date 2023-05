Le Barça sacré champion ce dimanche? Voici ce qu’il faut savoir dans les grands championnats européens

Si la Serie A a déjà couronné le Napoli, les autres grands championnats européens s’apprêtent à suivre. La Liga et la Ligue 1, notamment…

Le printemps, saison du champagne pour les footballeurs. La Serie A vient déjà de sacrer Naples, qui nage en plein bonheur. Si la Belgique devra encore attendre le dénouement des Playoffs pour connaître son champion, les autres grandes compétitions domestiques, rassemblées sous le terme de « Big Five », entrent dans le money-time. Avec des épilogues de plus en plus imminents.