Diables rouges: Axel Witsel met un terme à sa carrière internationale

Axel Witsel a annoncé vendredi, sur les réseaux sociaux, qu’il met un terme à sa carrière internationale. Le milieu de terrain de 34 ans a porté à 130 reprises le maillot des Diables Rouges, marquant 12 buts. Il est le deuxième joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe nationale, derrière Jan Vertonghen.

« Après avoir mûrement réfléchi, c’est avec beaucoup d’émotion que j’ai pris la décision de prendre ma retraite internationale », a écrit le joueur de l’Atlético Madrid. « Ce fut une grande fierté d’avoir pu représenter mon pays durant ces 15 dernières années. Maintenant, il est important pour moi de consacrer plus de temps à ma famille et de faire un focus sur mon club. »

Witsel a conclu son message en souhaitant « bonne chance à la nouvelle génération qui j’en suis sûr va encore nous faire vivre des moments incroyables ».

Witsel a participé aux Coupes du monde 2014, 2018 et 2022 et aux Euros 2016 et 2020, prenant part au meilleur résultat de l’histoire de la Belgique dans un Mondial, avec la troisième place en Russie en 2018.