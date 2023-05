Remco Evenepoel après sa quatrième place lors de la 7e étape du Giro: «Impossible d’attaquer aujourd’hui…»

Davide Bais s’est imposé sur la septième étape du Tour d’Italie (WorldTour), courue entre Capua et le Gran Sasso d’Italia sur 218 kilomètres vendredi. Le coureur italien de l’équipe EOLO-Kometa a triomphé devant le Tchèque Karel Vacek (Team Corratec-Selle Italia) et un autre Italien, Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty), après une échappée de plus de 200 kilomètres.

Dans un sprint à trois au sommet du Gran Sasso d’Italia, Davide Bais a réussi à faire la différence dans les 200 derniers mètres. Il a laissé ses compagnons d’échappée dans son sillage pour aller remporter la première victoire de sa carrière. Les favoris sont arrivés groupés plusieurs minutes plus tard, Remco Evenepoel en tête. Après une journée passée bien au chaud dans le peloton, le jeune Belge a décidé de disputer le sprint pour la quatrième place et a réussi à terminer au pied du podium.

Deux jours après ses deux grosses chutes, survenues lors de la cinquième étape, le champion du monde a donc montré aux autres favoris qu’il était bien remis de ses blessures. « Ce fut une journée relativement calme pour nous », a expliqué le double vainqueur de Liège-Bastogne-Liège après la ligne d’arrivée. « Il y avait beaucoup de vent de face, ce n’était donc pas facile de prendre des initiatives. C’était même quasiment impossible d’attaquer aujourd’hui… Dans ces circonstances, on ne pouvait donc pas s’attendre à grand-chose. »