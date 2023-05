Giro: Leknessund conserve le maillot rose après «une journée plus facile que prévu»

Le Norvégien de la DSM s’est dit « chanceux et surpris » du scénario de l’étape qui a vu les favoris neutraliser le final après une victoire de l’échappée matinale.

« Je ne m’attendais pas à arriver ici en rose », a avoué Leknessund en conférence de presse. « Mais je croyais que c’était possible. Je me suis battu, et avec l’équipe, c’est devenu une réalité. » Selon le maillot rose, « l’équipe n’a pas eu à faire beaucoup de travail jusqu’au final », si ce n’est « laisser de la marge à l’échappée pour qu’elle joue la victoire. »