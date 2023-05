Anna of the North, l’air de rien

PIAS.

Trois albums en six ans, on peut dire que la Norvégienne Anna Lotterud est productive. Celle qui doit son nom d’artiste à ses années d’études en Australie, down under, est très recherchée depuis qu’elle est rentrée dans son pays natal, s’attirant les louanges américaines des Chainsmokers, de Tyler, the Creator ou encore de Frank Ocean, autant d’artistes avec qui elle a collaboré. Quand ce n’est pas son congénère Kygo qui la prend en tournée avec elle. De quoi lui faire vivre une «crazy life» comme elle dit sur ce nouveau disque. Anna, il faut dire, a ce talent rare pour livrer des chansons aussi bien dansantes et pop qu’alternatives, sombres et mélancoliques dans le genre plutôt folk. C’est ainsi qu’elle n’hésite pas à choisir l’Américain Gus Dapperton pour le duo Meteorite, un bonbon pop qui colle aux dents après une seule écoute. Let Go, comme elle dit. Anna a le chic pour fausser les pistes et creuser son trou de façon fort originale. L’air de ne pas y toucher...