Intemporel Graham Nash

« Je pense que ce nouvel album est le plus personnel que j’ai jamais fait. À ce point de ma vie, c’est quelque chose à dire ». Ainsi parle le Britannique de 81 ans du trio californien Crosby, Stills & Nash qui publie son premier album studio depuis sept ans.Celui qui a commencé sa carrière en 1962 avec les Hollies est rare. Même s’il compte bien fêter ses soixante ans de carrière en collaborant avec son pote Allan Clarke (rencontré à l’âge de 6 ans !) à qui il dédie le titre Buddy’s Back. Il a publié peu d’albums en solo mais chaque fois bien entouré de ses complices auxquels on peut ajouter Joni Mitchell, Jackson Browne, Bonnie Raitt et James Taylor ou encore Neil Young. Mais c’est surtout avec David Crosby qui vient de nous quitter qu’il a trouvé son frère d’âme. Ici, c’est avec son fidèle claviériste Todd Caldwell qu’il a produit ce très bel album, très émouvant, sa voix presque enfantine, comme préservée du temps, les cordes venant ajouter à la mélancolie d’un homme qui parle ici de la vie, de ses rêves et du temps qui passe. Son sens mélodique est une fois de plus sa force en plus de ses capacités vocales intactes. Celui qui a également de nombreuses activités philanthropiques en plus d’être un photographe reconnu publie ici un album de musique americana totalement intemporel…