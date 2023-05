Un ancien grand attaquant ne tarit pas d’éloges à propos de Romelu Lukaku: «L’un des meilleurs au monde, avec Giroud et Benzema»

Même s’il a connu une saison assez compliquée sur le plan personnel, avec des blessures à répétition et des contre-performances sur le terrain, Romelu Lukaku reste particulièrement apprécié. L’attaquant de l’Inter de Milan peut toujours compter sur ses nombreux admirateurs pour voler à sa rescousse lorsqu’il en a besoin. Et, visiblement, Samuel Eto’o fait partie de son fan-club.

Entre autres sujets, comme André Onana ou le derby milanais, Samuel Eto’o a été invité à donner son avis sur Romelu Lukaku. Et, le moins que l’on puisse écrire, c’est que le Camerounais est sous le charme de l’attaquant qu’il a côtoyé à Everton (en 2014-2015). « Romelu Lukaku, il est vraiment très fort », raconte-t-il dans des propos rapportés par nos confrères italiens. « C’est très simple, quand il était là à Everton, j’acceptais d’être sur le banc. J’aurais même tout accepté pour lui ! Je pense qu’il n’a pas encore exploité tout son potentiel, et le retour à Chelsea ne l’a peut-être pas aidé à ce niveau-là. Mais j’en suis convaincu, il peut être l’un des meilleurs attaquants au monde, avec Giroud, Benzema et d’autres. »