Un chef-d’oeuvre face au Brésil, un doublé qui l’a lancé, un come-back gagnant: voici les six moments qui ont marqué la carrière internationale d’Axel Witsel

126 mars 2008 – Belgique-Maroc 1-4

1re cap et 1er but

C’est René Vandereycken qui offre au Standardman de 19 ans, qui allait recevoir le Soulier d’Or au terme de cette année 2008, sa première apparition en équipe nationale face au Maroc, en amical. Une entrée à la mi-temps alors que les visiteurs menaient 0-2 et un… but cinq minutes plus tard. Des débuts convaincants sur le plan personnel – il sera titularisé lors des six rencontres suivantes- mais beaucoup moins collectivement avec une défaite 1-4 à l’arrivée.

2 25 mars 2011 – Autriche-Belgique 0-2

Son seul doublé

Pour sa 17e cap, le Liégeois s’offre le seul doublé de sa carrière noire-jaune-rouge. Au stade Ernst Happel (du nom de l’ancien coach des Rouches, ça ne s’invente pas) de Vienne, il offre la victoire 0-2 dans ce rendez-vous qualificatif pour l’Euro 2012, une compétition que les Diables ne disputeront pas. Un des derniers matches de Witsel dans un rôle plus offensif, avant son repositionnement en médian défensif.