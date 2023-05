Le RWDM en D1A? «J’en ai déjà la kiekebich, rien que d’y penser»

Après l’Union, c’est un autre club mythique de la capitale qui pourrait faire son retour au sein de l’élite. Histoire de zwanze, de gloire, de foirages et de renaissance : les supporters molenbeekois racontent leur club.

Il a la voix qui déraille quand il en parle. Vingt ans que Marc Verstuyft l’attend, la montée en D1A du Racing White Daring de Molenbeek. Et son père qui n’est plus là pour vivre ça. « En plus, maintenant, avec la double tribune pour que les chants se fassent écho… j’en ai déjà la kiekebich, rien que d’y penser. » En brusseleir dans le texte.

En cas de victoire contre les rejetons du vieux rival Anderlecht, c’est un club mythique de la capitale qui retrouverait l’élite, cinquante ans après avoir arrêté sa dénomination finale – les « quatre lettres magiques ». Une vieille, vieille histoire le RWDM, fruit de fusions de clubs, de folies des grandeurs et d’une improbable renaissance, il y a huit ans. Des vies de supporterisme, aussi.