Etats-Unis: 273.000 fonctionnaires américains subissent une fuite des données personnelles

Les données personnelles de 273.000 fonctionnaires américains actuels et passés ont été exposées lors d’une violation de données au sein de l’agence gouvernementale US Transportation Department (USDOT), rapportent des sources proches du dossier.

La fuite fait l’objet d’une enquête et le système piraté a été mis hors service jusqu’à ce qu’il soit sécurisé et réparé.

Les services et les collaborateurs du gouvernement américain ont déjà été souvent la cible de pirates informatiques par le passé. Par exemple, lors de deux intrusions en 2014 et 2015, les données sensibles de plus de 22 millions de personnes avaient été compromises, dont celles de 4,2 millions de fonctionnaires et les empreintes digitales de 5,6 millions de personnes.